На Черкащині шукають двох зниклих у лісі малолітніх братів

У Черкаській області шукають двох братів віком 5-ти та 8-ми років, які зникли у лісі біля міста Канів у середу, 22 липня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, 22 липня до пожежно-рятувальної частини міста Канів надійшло повідомлення про двох дітей, які загубилися у лісовому масиві поблизу райцентру.

Востаннє братів бачили близько 15 години 22 липня, коли вони прямували до лісу. Першою зникнення хлопчиків виявила мати, коли повернувшись пізно увечері з роботи не знайшла дітей вдома.

Для пошуку дітей створено спеціальний штаб і вже о 21.30 було розпочато пошук дітей. Участь у пошуковій операції беруть рятувальники, правоохоронці, лісники та працівники Миронівської птахофабрики. Орієнтовна площа лісу, де зникли діти, становить більше 5 тис. га. У прочісуванні лісового масиву беруть участь 65 осіб.

Сьогодні планується істотно збільшити їх чисельність за рахунок волонтерів, козаків та додаткових сил правоохоронців і рятувальників. Станом на ранок 23 липня пошуки дітей тривають.