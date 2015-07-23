З початку року в метро Києва сталося 35 випадків травмування пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у тому числі 13 випадків травмування сталося на ескалаторах.

Минулого року пасажири травмувалися в підземці 76 разів, здебільшого через особисту необережність. Як свідчить статистика, найчастіше в такі неприємні ситуації потрапляють жінки та літні люди.

Крім того, через батьківську недбалість упродовж 2014 року 8 випадків сталося з дітьми. Метрополітен нагадує, що, перебуваючи на ескалаторі, малюків необхідно тримати за руку або на руках.

Також не можна сідати на східці, притулятися до нерухомих частин балюстради, заходити за обмежувальну лінію, нанесену на східцях ескалатора, та в жодному разі не підкладати пальці під поручень.