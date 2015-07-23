На Житомирщині жінка потрапила до реанімації через укус змії

18:00, 23 липня 2015
Новини регіонів
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На Житомирщині жінка потрапила до реанімації через укус змії.

капельница / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, випадок трапився 22 липня в Андрушівському районі: до реанімаційного відділення Андрушівської районної лікарні потрапила 39-річна мешканка села Стара Котельня. Наразі медики надають жінці необхідну допомогу.

Обставини, за яких плазун вкусив жінку, наразі встановлюються.

Загалом, з початку цього року на території області від укусів змій постраждали вже більше 10 осіб.

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