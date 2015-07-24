У Києві на базі лікарні № 12 створять медзаклад для інтенсивної терапії

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

«Проект повинні були завершити ще в 2012 році, оскільки його готували до проведення «Євро-2012» у столиці, та виділені кошти на ремонт і закупівлю обладнання просто розкрадалися. Роботи були відновлені тільки після відвідання об’єкта Віталієм Кличком у серпні 2014 року. Сьогодні мер особисто контролює виконання завдань із реконструкції та будівництва приймального і спеціалізованого відділень київської лікарні № 12», – сказав Радуцький.

Крім того, він зауважив, що цього року завдяки грамотно проведеним реформам, міська влада зуміла виділити понад 150 млн грн на реконструкцію, а також 26 млн на сучасне обладнання для медзакладів столиці. Конкретно на цю лікарню спрямовано близько 32,9 млн грн, що дозволить ввести в експлуатацію 1 пусковий комплекс уже в кінці серпня.

«Київські лікарні стануть самоокупним і престижним місцем роботи, в якому нема місця корупції, а пацієнтам надають тільки найякісніше лікування і догляд. Розпочата реформа столичної медицини націлена на зміни підходу до роботи персоналу, модернізацію обладнання і доступність кваліфікованого догляду», – наголосив заступник голови КМДА.

За даними прес-служби, створення Лікарні інтенсивного лікування дасть змогу проводити у відділенні невідкладних станів комплекс лікувально-діагностичних заходів, спрямованих на якнайшвидшу стабілізацію життєво важливих функцій хворих; щорічно забезпечувати лікування в стаціонарі лікарні близько 20 000 хворих, надавати в травмпунктах лікарні медичну допомогу 19 000 хворих, ургентно госпіталізовувати до лікарні 80% хворих.

Слід відзначити великий досвід лікарні з надання медичної допомоги при масовому надходженні хворих. Так, під час Революції Гідності було проліковано понад 600 учасників протестних акцій.