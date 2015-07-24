У Краматорську ліквідовано дві нарколабораторії

У Краматорську прокуратура спільно зі співробітниками міського відділу міліції припинили незаконну діяльність осіб, які займались вирощуванням сировини та виготовленням особливо небезпечного наркотичного засобу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що двоє місцевих жителів організували виробництво наркотичної сировини у приватних домоволодіннях.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання правоохоронці виявили окремі приміщення, обладнані спеціальним термозахисним матеріалом, оснащені штучним освітленням та автоматизованою системою поливу рослин. У цих приміщеннях знайдено велику кількість насіння коноплі та готові до вживання наркотичні засоби, вилучено 38 кущів коноплі.

Крім того, правоохоронці під час слідчих дій ще у трьох жителів Краматорська виявили та вилучили близько 180 кущів коноплі, суху речовину та засоби для виготовлення і вживання наркотиків.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Краматорська.