У Києві до кінця року продовжено проект із раннього виявлення онкозахворювань

Проект із ранньої діагностики онкологічних захворювань «Крок до життя. Перевір себе», що стартував у столиці на початку червня та був розрахований на два місяці, вирішено продовжити до кінця року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

За словами в.о. директора Департаменту Алли Арешкович, таке рішення продиктовано великою популярністю цієї акції серед киян.

«З початку червня в рамках проекту всі охочі мали змогу пройти скринінгове обстеження на наявність онкопатологій, проконсультуватися з лікарями щодо профілактики раку та здорового способу життя, отримати максимум інформації про небезпеку онкологічних хвороб. Цей онкоскринінг став, мабуть, найбільшим серед усіх проведених в Україні. Оглянуто 4581 особу, виконано 4309 діагностичних процедур. Виявлено 254 людини з підозрою на онкопатологію (5,54 % обстежених). У 45,5% відвідувачів виявлено інші патології, що потребують термінового лікування», – зауважила Арешкович.

За інформацією Департаменту, в реалізації проекту «Крок до життя. Перевір себе» взяли участь 200 київських лікарів та 10 консультативно-діагностичних центрів Києва. Обстеження проводили в зручний час (у вихідні дні), у зручних місцях (на базах КДЦ всіх районів міста) висококласні лікарі різних спеціальностей, у тому числі, запрошені фахівці Національного інституту раку та Київського міського клінічного онкологічного центру.

«Таким чином у проекті нам вдалося реалізувати основні принципи сучасної медицини – якість медичної послуги, її доступність і своєчасність», – наголосила Арешкович.

У прес-службі нагадали, що ініціаторами та співорганізаторами проекту «Крок до життя. Перевір себе» стали Департамент охорони здоров’я, міжфракційне депутатське об’єднання з питань профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями Верховної Ради, депутати Київради, Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкоцентр, Асоціація Приватної медицини України та «Всеукраїнське лікарське товариство».