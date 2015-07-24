У Києві до кінця року продовжено проект із раннього виявлення онкозахворювань
Таке рішення продиктовано великою популярністю цієї акції серед киян.
Проект із ранньої діагностики онкологічних захворювань «Крок до життя. Перевір себе», що стартував у столиці на початку червня та був розрахований на два місяці, вирішено продовжити до кінця року.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.
За словами в.о. директора Департаменту Алли Арешкович, таке рішення продиктовано великою популярністю цієї акції серед киян.
«З початку червня в рамках проекту всі охочі мали змогу пройти скринінгове обстеження на наявність онкопатологій, проконсультуватися з лікарями щодо профілактики раку та здорового способу життя, отримати максимум інформації про небезпеку онкологічних хвороб. Цей онкоскринінг став, мабуть, найбільшим серед усіх проведених в Україні. Оглянуто 4581 особу, виконано 4309 діагностичних процедур. Виявлено 254 людини з підозрою на онкопатологію (5,54 % обстежених). У 45,5% відвідувачів виявлено інші патології, що потребують термінового лікування», – зауважила Арешкович.
За інформацією Департаменту, в реалізації проекту «Крок до життя. Перевір себе» взяли участь 200 київських лікарів та 10 консультативно-діагностичних центрів Києва. Обстеження проводили в зручний час (у вихідні дні), у зручних місцях (на базах КДЦ всіх районів міста) висококласні лікарі різних спеціальностей, у тому числі, запрошені фахівці Національного інституту раку та Київського міського клінічного онкологічного центру.
«Таким чином у проекті нам вдалося реалізувати основні принципи сучасної медицини – якість медичної послуги, її доступність і своєчасність», – наголосила Арешкович.
У прес-службі нагадали, що ініціаторами та співорганізаторами проекту «Крок до життя. Перевір себе» стали Департамент охорони здоров’я, міжфракційне депутатське об’єднання з питань профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями Верховної Ради, депутати Київради, Національний інститут раку, Київський міський клінічний онкоцентр, Асоціація Приватної медицини України та «Всеукраїнське лікарське товариство».