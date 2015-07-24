На Волині викрили у хабарництві 6 посадовців медико-соціальної комісії

У Волинській області правоохоронці викрили шістьох посадовців міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, які системнатично отримували хабарі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області, 23 липня в управлінні протидії злочинності у сфері економіки УМВС України у Волинській області викрили злочинну групу посадових осіб Ковельської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

Згідно із повідомленням, голова Ковельської міжрайонної МСЕК у змові із п’ятьма членами цієї комісії системнатично отримували хабарі від громадян за безперешкодне призначення груп інвалідності та продовження їх дії. До складу цієї групи, окрім голови, увійшли лікар-хірург, лікар-терапевт, медичний реєстратор та старша медична сестра МСЕК.

Задокументовано понад 20 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 30 тис. грн.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри цим особам.