На Дніпропетровщині за хабарництво затримано головного лікаря лікарні

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків ГУ МВС в області, головного лікаря було затримано «на гарячому» під час отримання хабара у сумі 4, 6 тис. грн 21 липня.

За інформацією відділу, задокументовано близько 20 фактів отримання неправомірної вигоди (хабара) посадовцем лікарні.

«Головний лікар вступила в злочинну змову з кількома завідуючими відділень медзакладу, які використовуючи своє службове становище, отримували неправомірну вигоду з пацієнтів за надання останнім відповідного лікування та поліпшення умов перебування в стаціонарі», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 368 КК України.