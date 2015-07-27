Житомирщина: з лікарні втекли три малолітні сестрички

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС України у Житомирській області 26 липня о 21.00 з лікарні села Васьковичі Коростенського району Житомирської області пішли і не повернулися троє сестричок - жительки села Давидки Коростенського району, 2004, 2006 та 2007 років народження.

Повідомлення про подію надійшло в міліцію сьогодні близько 9.00

Як повідомив УНІАН начальник Коростенського міськвідділу УМВС Ігор Жміда, наразі міліцією створені спеціальні розшукові групи, які відпрацьовують населений пункт та навколишні села в пошуках дітей.

Встановлено, що матір дівчаток 23 липня була доставлена до наркологічного відділення медустанови, а дітей соціальна служба тимчасово помістила в сільську лікарню до вирішення питання їх подальшого перебування. Вчора увечері сестри самовільно залишили заклад.