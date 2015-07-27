У Чернігівській області за тиждень зафіксовано три випадки отруєння грибами
15:57, 27 липня 2015Новини регіонів
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Від отруєння дикорослими грибами у Борзнянській районній лікарні померла жінка 1964 р. н. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння блідою поганкою.
У лікарнях перебувають 2 осіб, їхній стан медики оцінюють, як тяжкий / Фото: УНІАН
У Чернігівській області минулого тижня зафіксовано три випадки отруєння грибами, одна жінка померла.
Про це УНІАН повідомили у Державна санітарно-епідеміологічній службі області.
Згідно з повідомленням, випадки отруєння сталися у Борзнянському районі та Носівці. Від отруєння дикорослими грибами у Борзнянській районній лікарні померла жінка 1964 р. н. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння блідою поганкою.
Станом на 27 липня у лікарнях перебувають 2 осіб, їхній стан медики оцінюють, як тяжкий.
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