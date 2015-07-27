У Чернігівській області за тиждень зафіксовано три випадки отруєння грибами

У Чернігівській області минулого тижня зафіксовано три випадки отруєння грибами, одна жінка померла.

Про це УНІАН повідомили у Державна санітарно-епідеміологічній службі області.

Згідно з повідомленням, випадки отруєння сталися у Борзнянському районі та Носівці. Від отруєння дикорослими грибами у Борзнянській районній лікарні померла жінка 1964 р. н. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння блідою поганкою.

Станом на 27 липня у лікарнях перебувають 2 осіб, їхній стан медики оцінюють, як тяжкий.