Причиною масового отруєння гостей на весіллі у кафе в Житомирській області став сальмонельоз

Причиною масового отруєння гостей на весіллі у у кафе в Житомирській області став сальмонельоз.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, у селі Левків Житомирського району Житомирської області 21 липня було зареєстровано спалах сальмонельозу, що виник після святкування весілля, яке відбувалось у місцевому кафе. Всього постраждало 68 осіб, з них 18 дітей. Усіх хворих пролікували.

Також повідомляється, що фахівці державної санітарно-епідеміологічної служби області своєчасно та в повному обсязі провели комплекс протиепідемічних заходів.

За результатами бактеріологічних досліджень встановлено: збудником, що викликав захворювання, та виділений від хворих, здорових осіб та з об’єктів довкілля є сальмонела ентерітідіс.

Основними причинами спалаху були грубі порушення санітарного законодавства - порушення технології приготування та умов і термінів зберігання продуктів та готових страв, перебування у харчоблоці осіб, які були носіями інфекції, а недотримання правил особистої гігієни, дезінфекційного режиму, зберігання готових страв при високій температурі сприяли виникненню спалаху.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області після вживання їжї на весіллі постраждало 68 осіб.

Перші термінові повідомлення про нездужання надійшли 21 липня о 17:30.

Фахівці служби виявили, що усі потерпілі 18-19 липня святкували весілля в сільському кафе «У Тичини», де були присутні близько 200 осіб. В осередках захворювання провели заключну дезінфекцію.