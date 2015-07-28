У Чернігові вимагають перевірити факти порушення прав пацієнтів психлікарні

У Чернігові кілька десятків громадських активістів сьогодні пікетували прокуратуру області з вимогою перевірити факти порушення прав пацієнтів Левоньківської психлікарні (Чернігівській район).

Як передає кореспондент УНІАН, молодь із правозахисних організацій прийшла під прокуратуру із плакатами "Живу на 2,2 кв. м", "Врач как палач", "Люди, спасите от нелюдей".

За словами організаторів акції – представників Освітнього дому з прав людини – вони прагнуть привернути увагу громадськості та компетентних органів щодо порушення прав людини у психлікарні.

Учасники акції зазначили, що системні і разючі порушення прав пацієнтів у Левоньківській психіатричній лікарні були виявлені громадськими моніторами Національного превентивного механізму спільно з представниками Офісу омбудсмена. Так, у медичному закладі частина пацієнтів безкоштовно працює у господарстві при лікарні упродовж 7-11 годин на добу (корівники, городи, майстерні), але трудотерапія не може тривати так довго; у штаті відсутні спеціалісти з реабілітації; на харчування витрачається усього 6,56 грн на день на особу, а на ліки – 3,56 гривень; у палатах одночасно перебуває до 20 пацієнтів. Також, за словами учасників акції, у лікарні бракує елементарних засобів гігієни, туалет на 70 пацієнтів знаходиться на подвір'ї медичного закладу.

Правозахисник у сфері психіатрії Ксенія Казачинська зауважила, що подібні порушення в Україні не поодинокі. Зазвичай, керівництво закладу пояснює усі проблеми відсутністю належного фінансування.

"Ми хочемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми та компетентних органів, що можуть вплинути на ситуацію і змінити її на краще", - сказала вона.

У прокуратурі області пообіцяли розглянути звернення громадських активістів.