Штаб Ахметова продовжує доставку гуманітарних вантажів на непідконтрольні території

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, 19 автомобілів з колони Штабу, які вчора вийшли з Дніпропетровська до Донецька, прибули на «Донбас Арену». Протягом дня волонтери ФК «Шахтар» розвантажать продукти, наклеять на кожну одиницю спеціальний стікер «Благодійна допомога. Не для продажу», і сформують 20 тисяч наборів виживання. Вже завтра гуманітарні набори для людей похилого віку, дітей, інвалідів почнуть надходити на пункти видачі.

Всі блокпости на шляху прямування та митний огляд автомобілі пройшли з повним пакетом документів, оформлених з дотриманням всіх норм і процедур, згідно з чинним законодавством України, та підтверджує склад вантажу і якість продукції. Також в наявності наказ Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітаркою.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує допомагати мирним жителям. Тому сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушила нова автоколона з 21 автомобіля з допомогою для найбільш соціально незахищених категорій населення.

«Останнім часом необхідність допомагати мирним жителям тільки зросла. І ми акцентуємо увагу на тому, що гуманітарні місії повинні працювати по зеленому коридору, тому що ця допомога спрямована для тих, хто найбільше її потребує. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова працює поза політикою. Ми їдемо до простих людей, які опинилися у війні, і ми зобов'язані їм допомогти. Рінат Ахметов не може кинути своїх земляків в біді, і тому наші машини їдуть і будуть їхати на Донбас», – прокоментувала Римма Філь, координатор Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова.

У 17 містах на непідконтрольній Україні території Донбасу продовжує роботу 31 пункт видачі допомоги від Штабу Ріната Ахметова, який забезпечує дорослими та дитячими продуктовими наборами найбільш соціально незахищені категорії мирного населення: людей похилого віку, дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей та інших.

Нагадаємо, що вчора, 27 липня, Штаб Ріната Ахметова виступив з заявою до всіх зацікавлених сторін якомога швидше розробити, погодити та визнати прозорі правила доставки гуманітарної допомоги мирним жителям Донбасу.