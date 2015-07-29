Донеччина: мобільні бригади штабу Ахметова забезпечують продуктами мирних жителів Амвросіївського р-ну
Мобільні бригади видачі Гуманітарної допомоги від штабу Ріната Ахметова забезпечили наборами виживання 11 544 мирних місцевих мешканця сіл Амвросіївського району і самої Амвросіївки, які знаходяться на непідконтрольної української влади території Донецької області.
Допомогу отримали люди похилого віку, інваліди, багатодітні родини та інші соціально незахищені категорії населення, затверджені Гуманітарним штабом. Також дитячі набори виживання отримали сім'ї, які виховують малюків до 2-х років.
В Амвросіївці за 10 днів роботи мобільна бригада, яка працювала в режимі стаціонарного пункту, видала 5161 дорослий і дитячий набір виживання.
Такі ж мобільні групи, починаючи з травня 2015 року, забезпечували продуктами харчування жителів найвіддаленіших населених пунктів району. За 2 місяці роботи волонтери Гуманітарного штабу побували в 82 селах і селищах району і видали 6383 дорослих і дитячих продуктових набори.
Подібна мобільна доставка продуктів від Штабу Ріната Ахметова дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, особливо на лінії зіткнення, де не завжди є можливість відкрити постійний пункт видачі. Такі виїзди здійснюються і в села Донецькій області, що знаходяться в зоні АТО, і у міста області, підконтрольні української влади, де проживають переселенці.
«Штаб Ріната Ахметова, керуючись принципом допомоги тим, хто найбільше її потребує, доставляє і видає набори виживання мирним жителям Донбасу там, де не завжди є можливість відкрити постійний пункт видачі, особливо на лінії зіткнення. Такі мобільні видачі дозволяють максимально контролювати якість обслуговування та допомагати тим людям, які гостро потребують в продуктах, але через бойові дії відрізані від цивілізації, і не можуть дістатися до стаціонарних пунктів видачі. Дотягнутися до найвіддаленішого села Донеччини по обидві сторони лінії зіткнення і надати місцевим жителям максимальну допомогу – таке завдання стоїть перед командою мобільних бригад видачі Гуманітарного штабу», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу Ріната Ахметова.
Станом на 28 липня 2015 року мобільними бригадами Штабу Ріната Ахметова було видано 21 162 набору виживання в населених пунктах Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.