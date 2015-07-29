Донеччина: мобільні бригади штабу Ахметова забезпечують продуктами мирних жителів Амвросіївського р-ну

Допомогу отримали люди похилого віку, інваліди, багатодітні родини та інші соціально незахищені категорії населення, затверджені Гуманітарним штабом. Також дитячі набори виживання отримали сім'ї, які виховують малюків до 2-х років.

В Амвросіївці за 10 днів роботи мобільна бригада, яка працювала в режимі стаціонарного пункту, видала 5161 дорослий і дитячий набір виживання.

Такі ж мобільні групи, починаючи з травня 2015 року, забезпечували продуктами харчування жителів найвіддаленіших населених пунктів району. За 2 місяці роботи волонтери Гуманітарного штабу побували в 82 селах і селищах району і видали 6383 дорослих і дитячих продуктових набори.

Подібна мобільна доставка продуктів від Штабу Ріната Ахметова дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, особливо на лінії зіткнення, де не завжди є можливість відкрити постійний пункт видачі. Такі виїзди здійснюються і в села Донецькій області, що знаходяться в зоні АТО, і у міста області, підконтрольні української влади, де проживають переселенці.

«Штаб Ріната Ахметова, керуючись принципом допомоги тим, хто найбільше її потребує, доставляє і видає набори виживання мирним жителям Донбасу там, де не завжди є можливість відкрити постійний пункт видачі, особливо на лінії зіткнення. Такі мобільні видачі дозволяють максимально контролювати якість обслуговування та допомагати тим людям, які гостро потребують в продуктах, але через бойові дії відрізані від цивілізації, і не можуть дістатися до стаціонарних пунктів видачі. Дотягнутися до найвіддаленішого села Донеччини по обидві сторони лінії зіткнення і надати місцевим жителям максимальну допомогу – таке завдання стоїть перед командою мобільних бригад видачі Гуманітарного штабу», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу Ріната Ахметова.

Станом на 28 липня 2015 року мобільними бригадами Штабу Ріната Ахметова було видано 21 162 набору виживання в населених пунктах Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення.