Київрада планує направити на ремонт 16 столичних лікарень понад 3 млн грн

Київська міська рада планує направити на ремонт 16 столичних лікарень 3,17 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики депутати розглянули звернення Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київради щодо погодження розподілу видатків спеціального фонду бюджету м. Києва на 2015 р.

Департамент охорони здоров'я надав на розгляд комісії розподіл видатків спеціального фонду (за рахунок 30% надходжень орендної плати від здачі в оренду майна лікувально-профілактичних закладів комунальної власності) на ремонт майна та вирішення непередбачених ситуацій, що не мають постійного характеру. Загальна сума запропонованих до перерозподілу коштів становить 3,17 млн грн.

Кошти планується направити на ремонтні роботи для міського шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни (вул. Червонофлотська,26), Студентської поліклініки (вул. Політехнічна 25/29), Дитячої клінічної інфекційної лікарні (вул. Дегтярівська, 23), Дитячого спеціалізованого санаторію "Дружний" (м. Буча), Дитячої клінічної лікарні № 4 Солом'янського району (просп. Комарова, 3), Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул. Виборзька, 89), Дитячого спеціалізованого санаторію "Ластівка" (вул. Дачно-Білицька), Дитячої клінічної туберкульозної лікарні (вул. Гамарника, 10), Олександрівської лікарні (вул. Шовковична, 39/1), Дитячого спеціалізованого санаторію "Орлятко" (смт Ворзель), Лікарні № 17 (провулок Лабораторний, 14-20), Лікарні № 2 (вул. Краківська, 13), Дитячої клінічної лікарні № 1 (вул. Богатирська, 30), Лікарні швидкої медичної допомоги та для Департаменту охорони здоров'я.