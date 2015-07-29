На агрокомбінаті "Калита" у Київській області виявили АЧС

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС) на агрокомбінаті «Калита» (Броварський район Київської області).

Як повідомляється на сайті Держветфітослужби, 28 липня на території комбінату було виявлено підвищену смертність поросят. При цьому при дослідженні відібраних у загиблих тварин проб біоматеріалу був встановлений діагноз - африканська чума свиней.

За попередніми даними, причиною виникнення хвороби стало порушення ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней. При цьому у відомстві наголосили, що станом на 28 липня «Калита» утримувала більш як 60 тис. свиней, які згідно з інструкцією щодо профілактики та боротьби з АЧС підлягають вмертвінню і спалюванню в найкоротші терміни.

У Держветфітослужбі також повідомили, що з метою координації дій з локалізації і ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Броварській райдержадміністрації, та на 14:00 сьогоднішнього дня було заплановано засідання комісії при Київській облдержадміністрації, які мають затвердити плани з ліквідації спалаху АЧС.

Держветфітослужба також звертається до усіх власників тварин, діяльність яких пов'язана з виробництвом і оборотом продукції свинарства, з вимогою неухильно виконувати рішення державних надзвичайних протиепізоотичних комісій всіх рівнів, розпоряджень державних інспекторів ветмедицини усіх рівнів та безумовного дотримання ветеринарно-санітарних вимог.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок виявлення АЧС в Україні було зафіксовано 22 липня у тварин у підсобному господарстві в місті Ічня (Чернігівська обл.).

За даними Держветфітослужби, усього з 2012 року в Україні зареєстровано 31 випадок АЧС, з яких 16 – у дикій фауні. Так, у Запорізькій області зафіксовано 1 випадок АЧС, у Луганській - 4, у Чернігівській - 19, у Сумській - 2, у Київській - 3, а у Житомирській та Рівненській областях по одному випадку.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.