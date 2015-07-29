У Харкові дві особи отруїлися грибами

17:59, 29 липня 2015
Новини регіонів
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Перебіг хвороби був середньої важкості, проте 25 липня стан однієї особи значно погіршився та, незважаючи всі вжиті реанімаційні заходи, врятувати людину медикам не вдалося.

Потерпілі мешканці Харкова зібрали гриби в лісі в Золочівському районі Харківської області / Фото: УНІАН

У Харкові внаслідок отруєння грибами померла одна особа, ще одна госпіталізована.

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби у Харківській області.

За відомостями СЕС, потерпілі мешканці Харкова зібрали гриби в лісі в Золочівському районі Харківської області. 22 липня вони приготували їх удома та вживали у варено-смаженому вигляді.

23 липня після різкого погіршення самопочуття потерпілі звернулися до швидкої невідкладної медичної допомоги та були доставлені до токсикологічного відділення міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17, де було встановлено діагноз «отруєння грибами».

"Перебіг хвороби був середньої важкості, проте 25 липня стан однієї особи значно погіршився та, незважаючи всі вжиті реанімаційні заходи, врятувати людину медикам не вдалося; інша особа продовжує лікуватися в стаціонарі", - зазначили в СЕС.

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