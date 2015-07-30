У Львові розпочалася міжнародна медична конференція щодо реабілітації поранених військових

Як повідомили УНІАН у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, в конференції беруть участь понад 150 спеціалістів з України, Канади, США. Ініціаторами проведення заходу виступило американське подружжя медиків Роксолана та Василь Лончина.

„Цим заходом ми намагаємось розповісти нашим колегам з України про реабілітацію поранених людей в Сполучених Штатах Америки”, - зазначила Роксолана.

Перед присутніми фахівцями виступили військові лікарі 66-го військового мобільного госпіталю, що виконують завдання з надання медичної допомоги на передовій, які продемонстрували практичні дії щодо надання допомоги, як пораненим, так і постраждалим місцевим жителям.

Протягом трьох днів учасники конференції обговорять актуальні питання з реабілітації поранених військових.