У Львові розпочалася міжнародна медична конференція щодо реабілітації поранених військових

10:11, 30 липня 2015
Новини регіонів
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У Львові на базі військово-медичного центру Західного регіону сьогодні розпочалася міжнародна медична конференція з питань реабілітації поранених військових з неврологічними ускладненнями, яка триватиме до 31 липня.

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Як повідомили УНІАН у Західному регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, в конференції беруть участь понад 150 спеціалістів з України, Канади, США. Ініціаторами проведення заходу виступило американське подружжя медиків Роксолана та Василь Лончина.

„Цим заходом ми намагаємось розповісти нашим колегам з України про реабілітацію поранених людей в Сполучених Штатах Америки”, - зазначила Роксолана.

Перед присутніми фахівцями виступили військові лікарі 66-го військового мобільного госпіталю, що виконують завдання з надання медичної допомоги на передовій, які продемонстрували практичні дії щодо надання допомоги, як пораненим, так і постраждалим місцевим жителям.

Протягом трьох днів учасники конференції обговорять актуальні питання з реабілітації поранених військових.

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