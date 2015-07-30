Малюків з дитсадка у Чернівцях госпіталізовано з симптомами отруєння

Як повідомили УНІАН у Чернівецькій міській раді, перший випадок госпіталізації стався 25 липня, другий та третій – 27-28 липня. Батьки перших трьох дітей хворобу із відвідуванням дитсадка не пов’язували.

За словами головного державного санітарного лікаря Чернівців Наталії Клімчук, після реєстрації ще п’яти випадків захворювання дітей протягом 29 липня ГУ Держсанепідемслужби у Чернівецькій області у дитсадку №38 розпочало епідеміологічне обстеження та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів. Епідеміологи взяли проби з харчоблоку на дослідження й очікують на результати.

Про реєстрацію випадків гострих кишкових інфекцій в дитячому навчальному закладі №38 інформовано прокуратуру Чернівецької області.

За словами Чернівецького міського голови Олексія Каспрука, дитсадок № 38 є одним з кращих у місті.

«Усі зацікавлені у результатах епідеміологічного обстеження і встановленні причини цієї прикрої події. Ситуація під контролем, вжиті протиепідемічні заходи забезпечать локалізацію та ліквідацію спалаху. Стан дітей, які захворіли, перебуває на постійному контролі. Усі діти будуть забезпечені необхідним лікуванням та медичною допомогою. Після встановлення причини спалаху хвороби зробимо належні висновки», - зазначив Каспрук.