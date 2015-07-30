В аптеках Харківщини незаконно продавали ліки з вмістом наркотиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, група осіб організувала продаж ліків через легальну аптечну мережу.

Препарат, який видається лише за рецептом, зловмисники реалізовували без будь-якого документарного оформлення. Цей лікарський засіб містить кодеїн, який відноситься до групи опіатів, тому користується "популярністю" у наркозалежних осіб. Покупці здійснювали оплату на банківські картки реалізаторів, які потім переводили кошти у готівку.

У липні під час обшуків співробітники спецслужби вилучили 20 тисяч пігулок препарату та банківські картки, які використовувалися для здійснення платежів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ.

Тривають оперативно-слідчі дії.