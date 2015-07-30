У Полтаві вимагали хабарі у медустанові за оформлення та продовження інвалідності

У Полтаві міліція розкрила схему вимагання й отримання хабарів у медустанові за оформлення та продовження інвалідності.

Як повідомив УНІАН начальник міліції Полтавської області Олег Бех, співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС викрили корупційну схему, організовану посадовою особою однієї з установ медико-соціальної експертизи (МСЕК).

«Правоохоронці задокументували факт вимагання й отримання 1,5 тис. дол. США за переоформлення інвалідності. Під час передачі грошей була затримана 51-річна посередник - медсестра однієї з полтавських лікарень. А ініціатором вимагання й одержувачем неправомірної вигоди є 62-річна керівник однієї з установ медико-соціальної експертизи області», - розповів Бех.

Начальник обласної міліції уточнив, що 1,5 тис. дол. хабара вимагали за продовження інвалідності чоловікові, у якого відсутня нирка.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

29 липня, в рамках розслідування даного провадження, при проведенні санкціонованого судом обшуку за місцем проживання фігурантки, господарі будинку чинили опір співробітникам міліції. На одного з правоохоронців господар спустив бійцівського пса. В результаті нападу собаки оперативник дістав тілесні ушкодження. Постраждалого міліціонера доставили до медичної установи і надали необхідну медичну допомогу.

Під час обшуку в будинку підозрюваної було виявлено й вилучено зброю та боєприпаси: граната РГД-5, обріз мисливської рушниці в зарядженому стані, три незареєстрованих спецзасоби для відстрілу патронів з гумовими кулями, незареєстровану мисливську рушницю, більше ста патронів калібру 7,62 мм та 5,45 мм. Крім того, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують корупційну діяльність посадовця.

Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам кримінального провадження, а також про обрання їм запобіжного заходу.