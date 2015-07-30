В Одесі СЕС рекомендує утриматися від купання на 4 міських пляжах

В Одесі СЕС рекомендує утриматися від купання на чотирьох міських пляжах через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

Про це повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на Одеське міське управління головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби області.

Зокрема, за результатами лабораторних досліджень якості проб морської води, відібраної в контрольних точках пляжів «Ланжерон», «Чайка» (10-а станція Великого Фонтану), «Курортний» (13-а станція Великого Фонтану), «Золотий берег» (16-а станція Великого Фонтану), встановлено невідповідність якості морської води за бактеріологічними показниками.

«З метою профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, та недопущення погіршення епідситуації в курортний сезон, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», одеська санепідслужба не рекомендує купання на пляжі «Ланжерон», «Чайка», «Курортний», «Золотий берег» до особливого розпорядження», - повідомили в департаменті.