Запорізьку область забезпеченo сироваткою проти ботулізму

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це під час брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко.

Вона наголосила, що скористатися цим дозволом можуть усі території України, але саме для Запорізької області проблема була найбільш гострою - за останні три місяці цього року було зафіксовано 10 смертей через ботулізм.

«Ми отримали дозвіл на закупівлю сироватки за кошти місцевих бюджетів: міських, районних, обласного та закупили її. Остання поставка була два дні тому. Тож у нас створено запас сироватки проти ботулізму», - підкреслила директор Департаменту.

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Також вона поінформувала, що ще до весни вистачить інсуліну та препаратів для гемодіалізу.

«Потреби області в препаратах для гемодіалізу повністю забезпечені. На рахунках обласної лікарні для цього залишається наразі 1 млн 800 тис. грн., ще 6 млн грн. було виділено з обласного бюджету. Крім того, очікується надходження 11 млн грн. або препаратів на цю суму з державного бюджету. Це дозволить не лише закрити цьогорічні потреби, але й забезпечить область препаратами для гемодіалізу у першому кварталі 2016 року», - поінформувала Клименко.