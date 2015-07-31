Музика допомагає хірургам ефективніше проводити операції

На думку Ендрю Чжан, доцента хірургії медичного відділення Техаського університету Галвестона США, співавтора дослідження, прослуховування хірургом улюбленої музики покращує ефективність і якість закриття рани, а це поліпшує результати лікування пацієнтів і скорочує витрати у системі охорони здоров'я, пише med2.ru.

Для дослідження 15 пластичних хірургів попросили зашити швами розрізи на свинячих ногах (вони найбільш наближені за структурою шкіри до людської) у повній тиші в операційній. Наступного дня хірурги виконали таку ж операцію, але під час неї лунала музика.

У результаті, середній час виконання операції виявився на 7% коротше, коли хірурги слухали свою улюблену музику.

Виконання операції виявило також 10%-ве зменшення часу виконання операції у досвідчених хірургів, і до 8%-го - у молодших ординаторів.