У 2 з 8 госпіталізованих з отруєнням вихованців чернівецького дитсадка виявлено сальмонельоз

У Чернівцях 2 з 8 госпіталізованих з підозрою на отруєння вихованців дитсадка №38 за результати лабораторних досліджень виявлений сальмонельоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції державний санітарний лікар міста Чернівці Наталія Климчук.

За її словами, станом на 31 липня за медичною допомогою звернулися 11 дітей-вихованців згаданого дитсадка.

«На сьогодні на стаціонарі знаходяться сім дітей. Перебіг їхніх захворювань - легкої та середньої важкості. Малюки із сальмонельозом продовжують лікування. Двоє батьків від госпіталізації відмовилися. Їхні діти лікуються амбулаторно. Станом на сьогодні двоє дітей виписані. Їхні діагнози: у першому випадку - функційна диспепсія, у другому - гастроентероколіт невстановленої форми», - повідомила Климчук.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Чернівецької області, за фактом масового отруєння дітей прокурором Шевченківського району міста Чернівці 30 липня зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 КК України, яка передбачає відповідальність працівників навчальних закладів за неналежне виконання своїх професійних або службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях протягом 25-29 липня госпіталізовано із підозрою на отруєння 8 дітей-вихованців дитячого садочку № 38. ГУ Держсанепідемслужби у Чернівецькій області у дитсадку №38 розпочало епідеміологічне обстеження та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.