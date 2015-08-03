Одещина: під час шторму на пляжах потонули 3 людини

В Одеській області у суботу на громадських пляжах під час шторму потонули 3 людини, в тому числі дитина, ще одну людину вдалося врятувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 1 серпня в Одесі на пляжі «Чайка» - 10-та станція Великого Фонтану - під час купання у морі потонули дві людини, обидва 1962 року народження. Групою водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону служби порятунку обстежено 2 тис. кв. метрів акваторії морського дна. Тіла загиблих в районі 10-ї станції Великого Фонтану не виявили. «Вже пізніше одного із загиблих виявили та вилучили з води рятувальники на значній відстані від місця НП - на 16-й станції Великого Фонтану», - зазначили в прес-службі.

У відомстві додали, що аналогічна трагедія сталася вчора у місті Іллічівськ.

Зокрема, на центральному пляжі відпочивальники побачили тіло дитини, яке плавало на поверхні води, на відстань 10 метрів від берега. Рятувальники пляжу витягли тіло з води і до прибуття швидкої допомоги проводили серцево-легеневу реанімацію. «Медики прибули через 15 хвилин, але врятувати 10-річну дитину не змогли. Як стало відомо, хлопчина був на пляжі без батьків, з двома своїми однолітками», - розповіли в прес-службі.

Тут же, на пляжі в Іллічівську, матроси-рятувальники встигли врятувати 14-річного підлітка. Його каретою швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні.