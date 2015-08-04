5 автоколон з гуманітарною допомогою за 7 днів доставив Штаб Ахметова

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова протягом 7 днів відправив на Донбас 5 автоколон з продуктами для мирних жителів. Це дозволило забезпечити безперебійну видачу допомоги у всіх пунктах Штабу на непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей. Щодня там видається понад 20 тисяч наборів виживання для найбільш соціально незахищених категорій населення.

Висока інтенсивність руху автоколон пояснюється необхідністю заповнити запаси продуктових наборів у логістичному центрі на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку після зриву поставок в кінці липня.

З 27 липня по 2 серпня Штаб відправив до Донецька 5 автоколон з 1900 тоннами продуктів. За підсумками волонтери сформували 160 тисяч наборів виживання.

Читайте такожШтаб Ріната Ахметова допомагає в лікуванні мирних жителів, поранених при обстрілі «Ми відправляємо допомогу на Донбас згідно з єдиним графіком доставки, розробленим для всіх, в тому числі міжнародних, гуманітарних місій, які надають допомогу мирному населенню за лінією дотику. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова змінив час виїзду автоколон з Дніпропетровська до Донецька. Тепер одна автоколона знаходиться в дорозі близько 15 годин. Дотримання даного графіка дозволяє нам підтримувати безперебійну роботу пунктів видачі, що тільки на непідконтрольній території Україні видають близько 20 тисяч наборів виживання в день», – прокоментував Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Читайте також10 років роботи фонду Ріната АхметоваНа даний момент на непідконтрольній українській владі території Донбасу в 17 містах функціонує 31 пункт видачі допомоги від Штабу Ахметова. Ще понад 40 стаціонарних пунктів відкриті на лінії зіткнення і в містах Донбасу, підконтрольних Україні, де проживають переселенці. У найвіддаленіші населені пункти Донецької області, в тому числі на лінії зіткнення, продукти продовжують доставляти мобільні бригади, які за 2 місяці роботи вже відвідали 100 сіл і маленьких містечок.

За весь час роботи Штабу Ріната Ахметова, з серпня 2014 року по липень 2015 року, видано 3 млн 870 тис. дорослих і 281 тис. дитячих наборів по обидві сторони лінії зіткнення.