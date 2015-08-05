Гумштаб Ахметова запрошує дітей з Єнакієвого, Комсомольського та Харцизька на 4-ту зміну літніх центрів

3 серпня в дитячих літніх центрах Штабу Ахметова стартувала третя, передостання, зміна. Завдяки цьому, ще 600 дітей, які проживають на підконтрольних територіях Донецької області, зможуть відпочити і трохи відволіктися від щоденних переживань і тривог, викликаних військовими діями в їх рідних містах.

В центрах для дітей підготовлена цікава та насичена програма відпочинку: конкурси талантів, літературні гуртки, танцювальні флеш-моби, спортивні заходи та майстер-класи. Також тут працюють психологи Гуманітарного штабу, які проводять для дітей групові та індивідуальні заняття.

«Ми дуже швидко набрали всі чотири зміни в дитячий літній центр в Донецьку. В Єнакієвому, Комсомольському та Харцизьку реєстрація проходить трохи повільніше. Тому Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запрошує батьків реєструвати своїх діточок на останню зміну, поки є вільні місця», – розповідає Ірина Соболь, керівник програми Гуманітарного штабу «Мирне літо – дітям Донбасу».

Читайте такожПівтисячі дітей вже відпочили у літніх центрах Штабу АхметоваДля того щоб подати заявку в літній центр, батькам необхідно заповнити онлайн-форму, відповідну місцю проживання (Єнакієве, Харцизьк, Комсомольське). Протягом 3 днів з батьками зв'яжеться представник Штабу Ріната Ахметова, який роз'яснить всі деталі перебування в дитячому літньому центрі і підтвердить реєстрацію.

Нагадаємо, оздоровлення дітей в літніх центрах проходить в рамках програми Гуманітарного штабу «Мирне літо – дітям Донбасу», завдяки якій зможуть відпочити 2800 дітей. З них 2200 дітей, які не можуть перетнути лінію дотику і виїхати для відпочинку на мирні території, відвідають місцеві літні центри, а 600 осіб оздоровляться в бердянському таборі «Факел».