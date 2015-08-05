Штаб Ахметова допомагає сім'ї, що постраждала при обстрілі 1 серпня в Донецьку

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова надає адресну медичну і психологічну допомогу сім'ї, яка постраждала при обстрілі селища Жовтневе, яке знаходиться поблизу донецького аеропорту.

Під час обстрілу селища 1 серпня в будинок сім'ї потрапив снаряд, житло повністю згоріло. Батьки і двоє дітей 6-ти та 14-ти років отримали незначні травми, у старшої доньки – контузія.

Сім'я звернулася в Штаб Ріната Ахметова за допомогою у проведенні медичного обстеження для обох дітей, які після інциденту перебували в шоковому стані.

«Гуманітарний штаб оперативно організував повне обстеження для діток. Серйозних травм у них не виявлено, але потрібно підтримуюче лікування. У відповідності з заявками лікарів ми закупили і передали родині необхідні медикаменти», - розповіла Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Також з дітьми і мамою працюють психологи Штабу, які через індивідуальні консультації допомагають впоратися із шоком від події. На даний момент сім'я проживає у рідних в Донецьку.

На сьогодні Гуманітарний штаб надає адресну медичну допомогу і отримує оперативну інформацію про стан здоров'я 12 мирних жителів Донецької області, серед яких 3 дітей, які отримали травми різного ступеня тяжкості в ході обстрілів за останні 3 тижні.

Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова надає супровід пораненим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, пріоритетно дітям, починаючи з серпня 2014 року. За рік роботи адресну медичну допомогу отримали понад 450 осіб, у тому числі 83 дитини.