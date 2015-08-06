Мережа комунальних аптек "Фармація" за півроку отримала 3 млн грн прибутку - КМДА

У І півріччі 2015 року комунальне підприємство «Фармація» отримало чистий прибуток 3 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Порівняно з відповідним періодом минулого року – це на 2 млн 631 тис грн більше. Загалом чистий дохід підприємства за 6 місяців склав 219 млн 569 тис грн.

За словами керівника підприємства Руслана Світлого, такого результату за досить короткий термін вдалося досягнути завдяки «сучасним управлінським рішенням та зваженому ринковому підходу, який дав можливість повернути довіру постачальників, запровадити ряд соціальних проектів, знизити ціни в аптечній мережі, а також забезпечити аптеки повним асортиментом ліків».

Світлий зазначив, що КП «Фармація» дуже потужне підприємство, яке має величезний комерційний та соціальний потенціал.

В повідомленні наголошується, що прибутковість підприємства сприятиме збільшенню відрахувань до міського бюджету. Ці кошти київська влада зможе спрямувати на розширення програми із соціальної підтримки громадян. Зокрема, з’явиться можливість збільшити асортимент продажу соціальних ліків до 300 найменувань (наразі 200) і більше, розширити мережу аптек і аптечних пунктів, де обслуговують за карткою киянина. До того ж, нарощення фінансових ресурсів бюджету – це додаткові кошти на ремонт і реконструкцію медичних закладів. Цьогоріч ця цифра сягає 150 млн грн, а надалі, при ефективній роботі бюджетоутворюючих підприємств столиці, вона може зрости у рази, переконані в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року генерального директора КП «Фармація» Олега Клімова було звільнено через збиткову діяльність підприємства. Тоді в КМДА повідомили, що аудит Департаменту фінансів виявив бездіяльність і відсутність контролю над роботою підприємства з боку керівника КП «Фармація», що призвело до погіршення фінансового стану підприємства. На той час комунальне підприємство мало майже 5,5 млн грн непокритих збитків. Також перевірка виявила зловживання в аптеках «Фармації».

Руслан Світлий був призначений новим гендиректором КП «Фармація» у вересні 2014 року.