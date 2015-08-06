У Києві потенційно небезпечні наземні переходи стали виділяти червоно-білими кольорами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Так, в рамках ремонту вулиці Старонаводницької в Печерському районі на новому асфальтобетонному покритті був влаштований черговий пішохідний перехід червоно-білого кольору з використанням двокомпонентного холодного пластика.

«Цей перехід є потенційно аварійно-небезпечним об'єктом, тому таке технічне рішення є дуже актуальним і має мінімізувати ймовірність ДТП за участю пішоходів», - наголошується в повідомленні.

Облаштування переходів таким чином проводиться з метою підвищення безпеки руху на вулично-дорожній мережі столиці, зазначили в КМДА.