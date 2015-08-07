В Одесі затримали групу військових медиків за збут наркотичних лікарських препаратів

Військовою прокуратурою спільно з підрозділом військової контррозвідки СБУ викрили злочинну групу медичних працівників з персоналу Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, який розташований в м. Одеса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, зазначені особи протягом тривалого часу привласнювали наркотичні препарати, призначені для лікування хворих, і збували їх стороннім особам.

В даний час військовою прокуратурою затримані всі учасники злочинної групи, проводяться обшуки та інші першочергові слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення правопорушникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), підкреслюється в повідомленні.