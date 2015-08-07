У Полтавській області розслідують факт смерті 19-річної пацієнтки через помилку лікарів

У Полтавській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 19-річної пацієнтки на операційному столі через помилки медиків.

Як повідомив журналістам у четвер начальник УМВС у Полтавській області Олег Бех, дівчину госпіталізували 28 липня в одну з медустанов міста з діагнозом «гострий апендицит».

«Медсестра подала анестезіологу замість кисню аргон. Аргон потрапив у легені дівчини. Дівчина просто задихнулася на столі», - сказав Бех.

Реанімаційні заходи, які проводилися протягом 40 хвилин, не допомогли повернути життя пацієнтки.

За інформацією правоохоронців, ними зібрана достатня доказова база.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 140 Кримінального кодексу (Неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Дана стаття передбачає позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.