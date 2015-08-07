В Івано-Франківській області чоловік госпіталізований в лікарню через удар блискавки

16:54, 07 серпня 2015
Новини регіонів
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Встановлено, що він перебував на присадибній ділянці і під час грози сховався під дерево, в яке влучила блискавка.

В селе Черная Река во время кратковременной грозы от удара молнии погибли двое местных жителей, 1972 и 1978 г.р. / Twitter ‏@ziggyjo01

В Івано-Франківській області під час грози блискавка вбила двох мешканців Прикарпаття, третій постраждалий - у лікарні.

Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, вчора, 6 серпня, близько 15.35 в с. Чорна Річка Верховинського району під час короткочасної грози від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів, 1972 і 1978 р.н.

Також травму отримав 26-річний житель с. Замагора Верховинського району. Потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Верховинської центральної райлікарні.

Встановлено, що загиблі і травмований перебували на присадибній ділянці і під час грози заховалися під дерево, в яке влучила блискавка.

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