В Івано-Франківській області чоловік госпіталізований в лікарню через удар блискавки
16:54, 07 серпня 2015Новини регіонів
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Встановлено, що він перебував на присадибній ділянці і під час грози сховався під дерево, в яке влучила блискавка.
У селі Чорна Річка під час короткочасної грози від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів, 1972 і 1978 р. / Twitter @ziggyjo01
В Івано-Франківській області під час грози блискавка вбила двох мешканців Прикарпаття, третій постраждалий - у лікарні.
Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, вчора, 6 серпня, близько 15.35 в с. Чорна Річка Верховинського району під час короткочасної грози від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів, 1972 і 1978 р.н.
Також травму отримав 26-річний житель с. Замагора Верховинського району. Потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Верховинської центральної райлікарні.
Встановлено, що загиблі і травмований перебували на присадибній ділянці і під час грози заховалися під дерево, в яке влучила блискавка.
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