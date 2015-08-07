В Івано-Франківській області чоловік госпіталізований в лікарню через удар блискавки

В Івано-Франківській області під час грози блискавка вбила двох мешканців Прикарпаття, третій постраждалий - у лікарні.

Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, вчора, 6 серпня, близько 15.35 в с. Чорна Річка Верховинського району під час короткочасної грози від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів, 1972 і 1978 р.н.

Також травму отримав 26-річний житель с. Замагора Верховинського району. Потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Верховинської центральної райлікарні.

Встановлено, що загиблі і травмований перебували на присадибній ділянці і під час грози заховалися під дерево, в яке влучила блискавка.