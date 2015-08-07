В Одесі правоохоронці виявили понад 570 тис. флаконів заборонених до продажу ліків, що містять кодеїн

В Одесі правоохоронці виявили понад 570 тис. флаконів заборонених до продажу лікарських засобів, що містять кодеїн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, велика партія препарату, що містить наркотичну речовину, мала потрапити на об'єкти роздрібної торгівлі.

Встановлено, що одне з товариств з обмеженою відповідальністю імпортувало на територію України 570,88 тис. флаконів комбінованого лікарського засобу «Кодарекс», що містить наркотичну речовину «кодеїн». Зазначається, що Державною службою України з лікарських засобів висновок про якість деяких серій цього препарату не надавався, тому його реалізація в Україні заборонена.

Цього тижня в результаті санкціонованого обшуку, проведеного співробітниками міліції спільно з представниками прокуратури, в складських приміщеннях імпортера виявлено 570,7 тис. флаконів названого препарату.

«Тобто, 180 флаконів лікарського засобу службові особи підприємства вже встигли самовільно реалізувати через підконтрольні об'єкти роздрібного продажу», - розповіли у відділі.

Крім того, під час обшуку співробітники міліції вилучили 37 флаконів прострочених ліків «Гатифлоксацин», а також 90 флаконів комбінованого препарату «Кодарекс» з порушенням первинної упаковки. Зразки виявлених препаратів направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Вирішується питання про арешт вилученого майна. Тривають слідчі дії.