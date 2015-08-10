Донеччина: у Невельському поранено дітей - стан тяжкий

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області, в Ясинуватському районі в результаті прямого влучення танкового снаряда в будинок були тяжко поранені двоє дітей. «6-річний хлопчик і його брат 2012 року народження дістали травми внаслідок обвалення будинку в селі Невельське Ясинуватського району. В однієї дитини – перелом черепа, у другої – струс головного мозку», - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що «близько 19.00 в будинок №6 по вул. Перемоги, де перебувала мати, 1985 року народження, і троє її дітей, влучив танковий снаряд бойовиків». «В результаті обвалу будинку тяжкі тілесні ушкодження дістали брати, 2008 та 2012 років народження. Молода жінка і старший, 11-річний син не постраждали», - повідомили у прес-службі та відзначили, що діти з тяжкими травмами голови були доставлені до лікарні м. Селидове, їх готують до переведення в дніпропетровську клініку.