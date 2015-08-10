У вінницьких центрах первинної меддопомоги запроваджена електронна картка пацієнта

Про це УНІАН повідомили у департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Застосування в медичній галузі автоматизованої системи має великі переваги. Лікарі можуть швидко та зручно за допомогою шаблонів вводити дані огляду в електронну медичну картку, формувати виписки, призначення, статистичні звіти, також проводиться обмін даними. Лікар, який направив пацієнта на діагностичні дослідження, може одразу після їх проведення отримати результат без очікування даних на паперових носіях», – розповіла про нововведення заступник директора департаменту охорони здоров’я міської ради Надія Марусяк.

За її словами, на сьогодні комп’ютерною і оргтехнікою та ліцензованим програмним забезпеченням забезпечено 202 робочих місця, ще 50 робочих місць буде створено до кінця 2015 року й закуплено додаткове серверне обладнання.

Довідка УНІАН. П’ять років тому у Вінниці було затверджено міську програму «Інформатизація галузі охорони здоров'я на 2011-2015 рр.». Згідно з цим документом, щоб підвищити ефективність та якість роботи медичних персоналу, у міських медзакладах було вирішено запроваджувати електронну картку пацієнта.

До того ж Вінницька область входить у трійку регіонів з впровадження пілотного реформування в галузі медицини, яка в тому числі передбачає поділ лікарень на первинні, вторинні й третинні центри медико-санітарної допомоги.