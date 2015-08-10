Прикарпаття: жінка померла від укусу оси

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, вчора, 9 серпня у селі Бережниця Верховинського району стався нещасний випадок із 50-річною жінкою, що призвів до смерті.

Встановлено, що під час пиття компоту жінку у горло вкусила оса. Потерпіла померла ще до прибуття «швидкої».