Прикарпаття: жінка померла від укусу оси

10:37, 10 серпня 2015
Новини регіонів
368

На Прикарпатті жінка померла від укусу оси.

ekmos-art.lv

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, вчора, 9 серпня у селі Бережниця Верховинського району стався нещасний випадок із 50-річною жінкою, що призвів до смерті.

Встановлено, що під час пиття компоту жінку у горло вкусила оса. Потерпіла померла ще до прибуття «швидкої».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter