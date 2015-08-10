Прикарпаття: жінка померла від укусу оси
10:37, 10 серпня 2015Новини регіонів
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На Прикарпатті жінка померла від укусу оси.
Під час пиття компоту жінку в горло вкусила жінку в горло вкусила оса / ekmos-art.lv
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, вчора, 9 серпня у селі Бережниця Верховинського району стався нещасний випадок із 50-річною жінкою, що призвів до смерті.
Встановлено, що під час пиття компоту жінку у горло вкусила оса. Потерпіла померла ще до прибуття «швидкої».
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