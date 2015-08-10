У пологовому будинку Краматорська померло немовля, відкрито кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що 28-річна мешканка м. Курахово 31 липня народила дитину у пологовому відділенні міської лікарні №1 Краматорська. Маючи проблеми з диханням, дитина постійно знаходилась під апаратом життєдіяльності.

«Однак через необхідність проведення в палаті ремонтних робіт лікарем було прийнято рішення щодо перевезення дитини на інший поверх лікарні. Під час транспортування малюк загинув», - йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

На даний час призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті новонародженої дитини.

Досудове розслідування триває.