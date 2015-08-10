На Львівщині за вихідні від укусів змій постраждало троє людей
11:20, 10 серпня 2015Новини регіонів
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На Львівщині за минулі вихідні від укусів змій постраждало троє осіб, серед яких двоє дітей.
На Львівщині за минулі вихідні від укусів змій постраждало троє осіб, серед яких двоє дітей / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у важкому стані поступив 31-річний житель міста Самбора, якого змія вкусила у кисть руки, та у стані середнього ступеню важкості 6-річний житель села Сможе Сколівського району, якого змія вкусила в ногу.
Крім того, до Західно-українського спеціалізованого медичного центру в стані середньої ступені важкості поступив 8-річний хлопчик, житель села Замочок Жовківського району, якого змія вкусила в ногу.
З початку сезону у Львівській області від укусів змій постраждало 30 осіб, з них 5 дітей.
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