На Львівщині за вихідні від укусів змій постраждало троє людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у важкому стані поступив 31-річний житель міста Самбора, якого змія вкусила у кисть руки, та у стані середнього ступеню важкості 6-річний житель села Сможе Сколівського району, якого змія вкусила в ногу.

Крім того, до Західно-українського спеціалізованого медичного центру в стані середньої ступені важкості поступив 8-річний хлопчик, житель села Замочок Жовківського району, якого змія вкусила в ногу.

З початку сезону у Львівській області від укусів змій постраждало 30 осіб, з них 5 дітей.