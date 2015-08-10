У Києві СЕС закрила 6 пляжів
11:25, 10 серпня 2015Новини регіонів
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У Києві тимчасово закрито 6 пляжів через невідповідність санітарним нормативам.
У Києві СЕС закрила 6 пляжів / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.
Зокрема, тимчасову заборону запроваджено на пляжах «Тельбін», «Райдуга», «Венеція» та «Золотий» у Дніпровському районі, а також «Пуща-Водиця» і «Вербний» – в Оболонському. «Останній, до речі, у зв’язку з імовірним зараженням лептоспірозом», - підкреслюється в повідомленні.
Водночас, як і раніше, дозволено купатися на пляжах «Чорторий», «Дитячий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Центральний», додали в КМДА.
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