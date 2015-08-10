У Києві СЕС закрила 6 пляжів / Фото УНІАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

Зокрема, тимчасову заборону запроваджено на пляжах «Тельбін», «Райдуга», «Венеція» та «Золотий» у Дніпровському районі, а також «Пуща-Водиця» і «Вербний» – в Оболонському. «Останній, до речі, у зв’язку з імовірним зараженням лептоспірозом», - підкреслюється в повідомленні.

Водночас, як і раніше, дозволено купатися на пляжах «Чорторий», «Дитячий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Центральний», додали в КМДА.