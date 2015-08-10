У Донецьку троє дітей підірвалися на міні: стан вкрай важкий

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, троє хлопчиків 8, 12 і 13 років, які проживають в Кіровському районі Донецька, підірвалися на міні ввечері 7 серпня. Діти знайшли снаряд, що не розірвався, на полігоні для навчань, який розташований біля приватного сектора.

Двоє старших дітей перебувають у реанімації у дуже важкому стані. Одному з них відірвало руку і ногу, постраждали очі, у другого – тяжка травма передпліччя і розтрощення стопи. Третій хлопчик позбувся кисті руки. Він переведений в звичайну палату.

Гуманітарний штаб Ахметова надає адресну допомогу на лікування всім трьом дітям.

«Гуманітарний штаб, дізнавшись про те, що трапилося, оперативно зв'язався з лікарями і батьками хлопчиків. Ми надамо повний супровід лікування і протезування хлопців. На даний момент наші фахівці очікують списки медикаментів від лікарів і відразу ж закуплять усе необхідне», - сказала керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова Ірина Темерко.