В Одесу доставили понад 30 військовослужбовців, поранених в зоні АТО
17:13, 11 серпня 2015Новини регіонів
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В Одесу доставили понад 30 українських військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесу доставили понад 30 українських військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав одеський волонтер Андрій Танцюра.
За його словами, військовослужбовців доставили літаком.
«Прийшов борт...31 людина... Щодо ліків поки що немає інформації... Дуже потрібна допомога у волонтерську!!! Їжа...одяг. Хлопець у реанімації, тяжкий стан. Травма грудної клітки, пневмонія, ускладнена сепсисом», - написав волонтер.
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