В Одесу доставили понад 30 військовослужбовців, поранених в зоні АТО

17:13, 11 серпня 2015
Новини регіонів
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В Одесу доставили понад 30 українських військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре

Про це на своїй сторінці у Facebook написав одеський волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, військовослужбовців доставили літаком.

«Прийшов борт...31 людина... Щодо ліків поки що немає інформації... Дуже потрібна допомога у волонтерську!!! Їжа...одяг. Хлопець у реанімації, тяжкий стан. Травма грудної клітки, пневмонія, ускладнена сепсисом», - написав волонтер.

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