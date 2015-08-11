В Одесу доставили понад 30 військовослужбовців, поранених в зоні АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав одеський волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, військовослужбовців доставили літаком.

«Прийшов борт...31 людина... Щодо ліків поки що немає інформації... Дуже потрібна допомога у волонтерську!!! Їжа...одяг. Хлопець у реанімації, тяжкий стан. Травма грудної клітки, пневмонія, ускладнена сепсисом», - написав волонтер.