На окуповані території Донбасу намагалися незаконно переправити партію медикаментів

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

В повідомленні сказано, що матеріали за фактом незаконного переміщення медикаментів передано до Волноваського РВ ГУ МВС України в Донецькій області для прийняття процесуального рішення.

Також зазначається, що в районі селища Іван Град Артемівського району Донецької області військовослужбовці ЗСУ затримали автомобіль, що намагався перетнути лінію розмежування поза межами встановлених пунктів пропуску.

«Під час його огляду співробітниками СБУ в заздалегідь підготовленій схованці виявлено 2 млн 922 тис російський рублів, 23 тис 450 дол, а також 30 пластикових карток різних банків», йдеться в првідомленні.

При цьому в СБУ зазначили, що «зловмисник, водій автомобіля, обгрунтовано підозрюється правоохоронцями у фінансуванні тероризму».

На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.