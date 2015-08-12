На окуповані території Донбасу намагалися незаконно переправити партію медикаментів
Зведена мобільна група у складі співробітників Служби безпеки України, фіскальної служби, міліції та прикордонників на контрольному пункті «Бугас» (Донецька область) під час огляду автомобіля, що рухався в бік тимчасово окупованих територій, в спеціально обладнаній схованці кузова виявила наркотичні препарати, здебільшого знеболювальної дії – 22376 пігулок та 400 ампул.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
В повідомленні сказано, що матеріали за фактом незаконного переміщення медикаментів передано до Волноваського РВ ГУ МВС України в Донецькій області для прийняття процесуального рішення.
Також зазначається, що в районі селища Іван Град Артемівського району Донецької області військовослужбовці ЗСУ затримали автомобіль, що намагався перетнути лінію розмежування поза межами встановлених пунктів пропуску.
«Під час його огляду співробітниками СБУ в заздалегідь підготовленій схованці виявлено 2 млн 922 тис російський рублів, 23 тис 450 дол, а також 30 пластикових карток різних банків», йдеться в првідомленні.
При цьому в СБУ зазначили, що «зловмисник, водій автомобіля, обгрунтовано підозрюється правоохоронцями у фінансуванні тероризму».
На даний час вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.