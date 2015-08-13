Внаслідок обстрілу бойовиками Дзержинська поранено двох мирних мешканців
10:27, 13 серпня 2015Новини регіонів
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Вночі бойовики обстріляли Дзержинськ і околиці міста, в результаті чого поранення отримали чоловік 1936 року народження і жінка 1982 року народження.
Постраждалі доставлені в лікарню / Фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.
Постраждалі доставлені в лікарню.
Вранці правоохоронці встановили, що в результаті артобстрілу зруйновано 4 будинки. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Дзержинського міськвідділу міліції.
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