Внаслідок обстрілу бойовиками Дзержинська поранено двох мирних мешканців

Вночі бойовики обстріляли Дзержинськ і околиці міста, в результаті чого поранення отримали чоловік 1936 року народження і жінка 1982 року народження.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області. Постраждалі доставлені в лікарню. Вранці правоохоронці встановили, що в результаті артобстрілу зруйновано 4 будинки. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Дзержинського міськвідділу міліції.

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