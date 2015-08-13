Діаспора зі США передала українським бійцям в зону АТО реанімобіль

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, ключі і документи на автомобіль бійцям 12 серпня передали міський голова Сум Олександр Лисенко та волонтер Олександр Шумицький.

Згідно із повідомленням, реанімобіль призначений для 15-ї окремої мотопіхотної бригади, у складі якої несуть службу сумчани. Нині бригада дислокується на передовій.

«Автомобіль медичної допомоги доправили з м. Клівленд (штат Огайо, США) за ініціативи колишніх жителів Сумщини Юрія та Ніни Дяченків, які вже давно проживають за кордоном. Вони передали автомобіль для воїнів України, керуючись своїми національно-патріотичними почуттями приналежності до української нації. Реанімобіль досить потужний – об'єм його двигуна становить 7,3 літра, що дозволить швидше доставляти бійців до лікувальних закладів», – підкреслив Шумицький.

Лисенко подякував усім небайдужим громадянам, які відгукнулися та допомогли доправити реанімобіль до Сум.

«Від міського голови та ГО «Волонтерський рух Сумщини» благодійникам передадуть подяки за активну громадську позицію, патріотизм, співпрацю, волонтерську допомогу в підтримці Збройних сил України. У подяках йдеться про те, що ми високо цінуємо благодійний внесок, який врятує життя військовослужбовців та суттєво зміцнить бойовий дух», – підкреслив мер.

Наразі в Сумах очікують на прибуття із США партії медичного обладнання, яке також відправлять до зони АТО.