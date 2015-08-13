На Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії
14:03, 13 серпня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 43-річний чоловік постраждав від укусу змії.
Чоловіка госпіталізовано до реанімації / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 серпня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано 43-річного чоловіка, жителя села Сможе Сколівського району, якого під час прогулянки в лісі в ногу вкусила змія.
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