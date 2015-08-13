В повітрі Києва в 5 разів перевищено рівень токсичних речовин

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з оперативною інформацією про стан забруднення атмосферного повітря в Києві, станом на 9-ту ранку концентрація діоксиду азоту була перевищена в 4-5 разів і становила 0,15-0,20 мг/м куб. при гранично допустимій нормі 0,04 мг/м куб., а концентрація формальдегіду вища від норми у 2-4 рази – при нормі 0,003 становила 0,007-0,013 мг/м. куб.

Інші досліджувані показники повітря в столиці не виходили за межі гранично допустимих концентрацій.

В оприлюдненій ДСНС інформації також зазначається, що масштабні пожежі в межах Київської області, зокрема що сталися на нафтобазі «БРСМ-Нафта» (с. Крячки Васильківського району) та на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща», не позначилась на рівні радіаційного фону в Києві та Київській області, який знаходиться в межах нормативних значень.

Довідка УНІАН. Діоксид азоту дуже отруйний при вдиханні. Найбільшими джерелами NO2 є двигуни внутрішнього згоряння. Знизити функцію легенів і збільшити ризик виникнення респіраторних захворювань може довгостроковий вплив NO2 при концентраціях вище 40-100 мкг/м³.