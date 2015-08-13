На Тернопільщині внаслідок отруєння розчинником для фарб померла півторарічна дитина.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, інформація надійшла до правоохоронців 12 серпня від чергового лікаря Скалатської центральної районної лікарні, який повідомив, що внаслідок тяжкого отруєння в реанімаційному відділені померла півторарічна дівчинка з села Криве Підволочиського району.

Правоохоронці на місці події встановили, що мати залишила доньку в своєї сестри. У будинку проводилися ремонтні роботи. У одній з кімнат дівчинка знайшла пляшку з розчинником для фарб та випила її вміст.

Родичі одразу викликали швидку.

Малолітню потерпілу доправили до лікарні, однак врятувати дитину не вдалося. Під час надання медичної допомоги дівчинка померла.

Працівники міліції встановлюють обставини нещасного випадку.