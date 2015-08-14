У Будинку дитини Чорноморської колонії немовля отримало опіки

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної пенітенціарної служби в Одеській області, 12 серпня у Чорноморській виправній колонії № 74 під час проведення ранкових процедур одна із засуджених, яка працювала нянею в Будинку дитини при колонії, завдала шкоди здоров'ю немовляти. Зазначається, що дитина народилася 22 липня.

«Медична сестра закладу відразу надала дитині першу невідкладну допомогу, поінформовала про подію керівництво установи і викликала карету швидкої допомоги», - повідомили у прес-службі.

Для консультації лікаря, встановлення точного діагнозу і проведення необхідних обстежень немовля у супроводі начальника Будинку дитини доправили до Міської клінічної лікарні №10, де було встановлено діагноз: «опік 1-2 ступеня, опіковий шок середньої тяжкості». Дитину госпіталізували до опікового центру, де надали необхідну медичну допомогу.

«На даний час дитину перевели у дитячу лікарню, стан здоров'я задовільний. Необхідними медикаментами та виробами медичного призначення вона повністю забезпечена», - стверджують у прес-службі.

За фактом події працює слідчо-оперативна група Малиновського районного відділу Одеського міського управління МВС в Одеській області. Даний факт зареєстрований у книзі заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події установи.

Наразі проводиться службова перевірка.